В России готовят новые требования к сигаретам

Они должны быть самозатухающими, сказал агентству ТАСС представитель МЧС. В ведомстве рассчитывают, что новый стандарт будет утвержден в течение двух лет. Чиновники напоминают, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. В России, по подсчетам спасателей, происходит слишком много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения.