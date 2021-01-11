В России готовят новые требования к сигаретам

Они должны быть самозатухающими, сказал агентству ТАСС представитель МЧС. В ведомстве рассчитывают, что новый стандарт будет утвержден в течение двух лет. Чиновники напоминают, что такая практика уже давно получила широкое распространение в странах Европы. В России, по подсчетам спасателей, происходит слишком много пожаров из-за неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения.
2021-01-11T04:07:33+03:00
2021-01-11T04:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 11 января 2021
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