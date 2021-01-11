Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple

Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store. Приложение было заблокировано, так как им пользовались сторонники действующего президента Дональда Трампа. По мнению Дурова, в этой ситуации предпочтительнее использовать устройства на Android, поскольку даже в случае удаления приложения из официального магазина пользователь может установить его из других источников.