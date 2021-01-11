Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store. Приложение было заблокировано, так как им пользовались сторонники действующего президента Дональда Трампа. По мнению Дурова, в этой ситуации предпочтительнее использовать устройства на Android, поскольку даже в случае удаления приложения из официального магазина пользователь может установить его из других источников.
2021-01-11T04:07:06+03:00
2021-01-11T04:07:06+03:00
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04:07, 11 января 2021
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Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров призвал пользователей отказаться от продукции Apple Корпорация может полностью ограничить доступ к некоторым приложениям на своих устройствах, написал Дуров на своей странице в мессенджере в связи с удалением сервиса микроблогов Parler из интернет-магазина App Store