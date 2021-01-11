Северная Корея получила национальные ядерные силы

О завершении их формирования объявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает государственное Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее глава государства сказал, что Пхеньян собирается увеличить радиус поражения ракет, которые способны нести ядерное оружие, до 15 тыс. км. Ким Чен Ын также назвал Соединенные Штаты главным врагом его страны.