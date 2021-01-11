Еще одну мутацию коронавируса обнаружили в Японии

Этот вариант нашли у четырех туристов, которые прибыли из Бразилии, говорят местные специалисты. По их словам, новая версия вируса не заразнее тех, что уже известны. Сейчас все пациенты, у которых выявили такую инфекцию, изолированы. Ранее в Великобритании и ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса.