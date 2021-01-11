Еще одну мутацию коронавируса обнаружили в Японии

Этот вариант нашли у четырех туристов, которые прибыли из Бразилии, говорят местные специалисты. По их словам, новая версия вируса не заразнее тех, что уже известны. Сейчас все пациенты, у которых выявили такую инфекцию, изолированы. Ранее в Великобритании и ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса.
2021-01-11T04:05:15+03:00
2021-01-11T04:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 января 2021
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