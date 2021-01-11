Палата представителей Конгресса США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти Дональда Трампа

О планах рассмотреть соответствующую резолюцию сказала спикер Палаты, демократ Нэнси Пелоси. В документе говорится о праве Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять обязанности. После этого, добавила Пелоси, нижняя палата начнет рассмотрение вопроса об импичменте. Вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Трампа у власти демократы подняли после нападения сторонников действующего президента-республиканца на Капитолий. Они считают, что Трамп несет ответственность за случившееся.
2021-01-11T04:04:44+03:00
2021-01-11T04:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 11 января 2021
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