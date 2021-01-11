Ограничения, которые вводили из-за коронавируса, смягчают сегодня в Санкт-Петербурге

Музеи и зоопарк возобновляют работу. Посетителей вновь пустят на выставки, концерты, прекращает действовать запрет на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам. В помещениях можно проводить мероприятия численностью более 50 человек. Но максимально допустимое количество посетителей определяется властями. Остальные ограничения продлеваются до конца месяца.

