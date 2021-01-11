Мэр Якутска Сардана Авксентьева уходит в отставку

В своем инстаграмме она написала, что приняла такое решение из-за состояния здоровья. Глава городской администрации пожаловалась на стрессы и постоянную тревогу за город. В ближайшее время ее ждет операция. Авксентьева руководила Якутском чуть более 2 лет. На выборах она получила более трети голосов и опередила кандидата от партии «Единая Россия». На референдуме по поправкам в Конституцию, как писала «Новая газета», мэр Якутска публично проголосовала против изменений в Основном законе.