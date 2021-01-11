Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил с нацистами напавших на Капитолий

А беспорядки внутри законодательного органа США – с еврейскими погромами в период правления в Германии Адольфа Гитлера. В своем видеообращении Швареценеггер рассказал о своём детстве в послевоенной Австрии, о психологических травмах, которые получили люди, включая его собственного отца, которые в своё время поверили нацистам. Артист, который многие годы поддерживал Республиканскую партию США, назвал Дональда Трампа, который представляет эту партию, худшим президентом в истории страны. Он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джозефа Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.