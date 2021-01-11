Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш раскритиковал богатые страны из-за скупки вакцин от коронавируса

Они, по его словам, игнорируют права и потребности менее обеспеченных государств. Гуттериш назвал это проявлением «вакцинного национализма». Пандемия, подчеркнул генсек ООН, оказала непропорциональное и ужасное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых и детей, людей с ограниченными возможностями и все меньшинства. Она ввергла в нищету около 88 млн человек и поставила более 270 млн человек под угрозу острой нехватки продовольствия. Гуттериш призвал все страны сократить неравенство и несправедливость, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия.
2021-01-11T03:08:34+03:00
2021-01-11T03:08:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 11 января 2021
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