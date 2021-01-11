Индонезийские следователи исключают взрыв на борту самолета, который потерпел крушение в субботу

По их словам, лайнер разбился при ударе о поверхность воды, а не развалился в воздухе. Власти говорят, что поисковая группа уже обнаружила «черные ящики». По одной из версий, причиной крушения могли стать погодные условия, в аэропорту Джакарты в субботу шел проливной дождь. Самолет компании Sriwijaya Air Boeing 737-500 упал через несколько минут после взлета. На борту находились 62 человека.
2021-01-11T03:05:31+03:00
2021-01-11T03:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 11 января 2021
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