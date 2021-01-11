В Москве сегодня должна пройти встреча лидеров Азербайджана и Армении

Это будут первые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Как ожидается, стороны обсудят дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Это и помощь жителям пострадавших районов, и разблокирование торгово-экономических и транспортных связей, рассказали в российском руководстве. Отдельные беседы с обоими участниками встречи проведет президент России Владимир Путин.
2021-01-11T03:05:05+03:00
2021-01-11T03:05:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 11 января 2021
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