Роспотребнадзор считает, что пока рано говорить о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России

Однако, добавили в ведомстве, количество заболевших в новом году снизилось. Также стало меньше новых случаев заражения, которые регистрируются ежедневно. Меньше болеют дети всех возрастов, добавили в руководстве Роспотребнадзора. Однако, по статистике, высокие цифры заболевших среди работников торговли и транспорта.
2021-01-11T02:06:55+03:00
2021-01-11T02:06:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 11 января 2021
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