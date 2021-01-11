Роспотребнадзор считает, что пока рано говорить о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России

Однако, добавили в ведомстве, количество заболевших в новом году снизилось. Также стало меньше новых случаев заражения, которые регистрируются ежедневно. Меньше болеют дети всех возрастов, добавили в руководстве Роспотребнадзора. Однако, по статистике, высокие цифры заболевших среди работников торговли и транспорта.