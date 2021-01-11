Московская мэрия, как пишет газета «КоммерсантЪ», намерена усилить сбор информации о горожанах

Столичная администрация собирается потратить 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных. В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных, пишет издание. Новый сервис, по мнению экспертов, сведет в одном месте все уже собранные сведения. Это ускорит предоставление госуслуг, но одновременно и повысит опасность утечки информации.