Московская мэрия, как пишет газета «КоммерсантЪ», намерена усилить сбор информации о горожанах

Столичная администрация собирается потратить 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных. В ней соберут не только информацию о документах граждан, но и данные об их фактическом доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и даже домашних животных, пишет издание. Новый сервис, по мнению экспертов, сведет в одном месте все уже собранные сведения. Это ускорит предоставление госуслуг, но одновременно и повысит опасность утечки информации.
2021-01-11T02:06:31+03:00
2021-01-11T02:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 11 января 2021
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