Около ста человек задержаны накануне в центре Алма-Аты во время протестов против парламентских выборов в Казахстане

Как пишет местное интернет-издание «Власть», сторонники оппозиции, которые считают выборы нелегитимными, собрались на одной из площадей города. По последним данным, на прошедших выборах лидирует правящая партия «Нур Отан». По данным опросов с избирательных участков, она может получить более 70% голосов. В то же время ряд независимых наблюдателей пожаловались на давление со стороны властей.
2021-01-11T02:05:59+03:00
2021-01-11T02:05:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 11 января 2021
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