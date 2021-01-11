Около ста человек задержаны накануне в центре Алма-Аты во время протестов против парламентских выборов в Казахстане

Как пишет местное интернет-издание «Власть», сторонники оппозиции, которые считают выборы нелегитимными, собрались на одной из площадей города. По последним данным, на прошедших выборах лидирует правящая партия «Нур Отан». По данным опросов с избирательных участков, она может получить более 70% голосов. В то же время ряд независимых наблюдателей пожаловались на давление со стороны властей.