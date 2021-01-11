Близкие Дональда Трампа, как пишет американское интернет-издание Politico, отговаривает его от участия в новых выборах

Действующий президент США, по словам одного из источников, еще не решил, что будет делать после того, как покинет Белый дом. Пока что Трамп планирует провести митинги и кампанию против тех республиканцев в Конгрессе, кто не поддержали его призывов голосовать против утверждения итогов выборов. Сейчас, как рассказали собеседники издания, действующий президент склоняется к мысли, что не будет вновь баллотироваться. Поскольку иначе ему придется раскрыть финансовую информацию. Кроме того, все больше республиканцев считают именно его ответственным за беспорядки в Капитолии.