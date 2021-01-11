Демократы в американском Конгрессе планируют начать процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа

Они обвиняют его в подстрекательстве к бунту и создании угрозы для национальной безопасности и конституции. Это связано с тем, что на прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, где располагается законодательный орган США. В результате погибли 5 человек. Резолюцию о новой процедуре импичмента конгрессмены собираются вынести сегодня на обсуждение Палаты представителей, которая находится под контролем демократов. Срок полномочий республиканца Трампа истекают уже через 9 дней.
2021-01-11T02:04:27+03:00
2021-01-11T02:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 11 января 2021
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