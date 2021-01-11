Алжир стал первой африканской страной, где зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»

Разработчики препарата рассказали, что процедура проводилась по ускоренной программе. Власти Алжира планируют начать вакцинацию населения уже в этом месяце. Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 100 тысяч, скончались почти 3 тысячи человек.