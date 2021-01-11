Митинг против ограничительных мер прошел в Праге

По данным полиции, в нем участвовали до 3 тыс. человек. Среди выступавших был в том числе экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Участники протеста считают, что закрытие ресторанов, отелей и других предприятий, а также школ нанесло ущерб экономике и психическому здоровью граждан. Многие из собравшихся, как сообщается не носили масок и стояли гораздо ближе друг к другу, чем рекомендуют санитарные власти. В Чехии до 22 января действует режим чрезвычайной ситуации. Людей обязали носить маски в общественных местах, действуют жесткие ограничения.
2021-01-11T01:09:23+03:00
2021-01-11T01:09:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 11 января 2021
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