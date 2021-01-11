Британскую мутацию коронавируса обнаружили в России, подтвердили в Роспотребнадзоре

Инфекцию выявили еще в конце прошлого года у россиянина, который вернулся из Великобритании. Сам заразившийся, как сказали в ведомстве, чувствует себя хорошо. В руководстве Роспотребнадзора добавили, что новый, «британский» вариант коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным. Системы диагностики, которые применяются в России, позволяют определить и его. А вакцины, которые зарегистрированы в России, заверили чиновники, также защищают от этого вируса.