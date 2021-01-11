И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров лидирует на президентских выборах в республике

Он получает почти 80% голосов. Кандидат, который занял второе место, уже объявил, что не признает итогов голосования.

Жапаров стал и.о. президента в октябре, когда из-за протестов и беспорядков после парламентских выборов в отставку ушел действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков. До этого нынешний победитель выборов находился за решеткой, где отбывал 10-летний срок по обвинению в организации беспорядков.

Параллельно с выборами президента в Киргизии прошел референдум, на котором жители страны большинством поддержали президентскую форму правления.