Z Архив новостей новости
5 1 6 105
01:06, 11 января 2021

Руководство полиции США и пожарной службы проверяет своих сотрудников на предмет участия в захвате Капитолия

На время расследования подозреваемые отправлены в административные отпуска. В полицейских управлениях добавляют, что их сотрудники могли там находиться во внеслужебное время, передает агентство Reuters. Полицейское руководство подчеркивает, что поддерживает право на свободу слова и собраний для своих подчиненных, однако не оправдывает нарушения закона, которые произошли в минувшую среду. В результате нападения на Капитолий погибли 5 человек, в том числе офицер полиции.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Бан Трампа — никакая не цензура, а ответственное решение Твиттера в ответ на совершенное преступление Претензии к выступлениям Дональда Трампа сводятся к двум категориям — заведомая ложь и призывы к преступлениям…

5 67 6 5122 10.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Печать Богдана Эти времена купированной истории давно прошли. Однако знают ли сегодня – что в России, что Украине — о зверствах самого знаменитого украинского гетмана, поминают ли их? Да ничуть! Резал евреев? Вырезал десятки тысяч? Ну и что! Это ж евреи!..

5 312 6 24632 06.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американская демократия захромала на обе ноги Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим…

5 200 6 16456 07.01
Новости

На сайте правительства Хабаровского края 12 часов транслировалась надпись, оскорбляющая президента Владимира Путина Ее автора будет искать ФСБ…

5 92 6 33553
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Лиза Аникина ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Лиза Аникина

3379480

5 50 6 5124 10.01
#слушать 49:55 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Америка потеряла «Freedom of Speech» Очень наивно полагать, что если это произошло сейчас с одним президентом, то с другим этого не повторится завтра. Или с сенатором, или конгрессменом или губернатором или мэром. И далее Фейсбук будет контролировать каждого…

5 175 6 18967 08.01
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Ничего не напоминает? Никакой свободы у них больше нет. Её отняли, как сейчас любят говорить, «частные» социальные сети. Такая коллективная газета «Правда 2.0». Только с миллиардными бюджетами долларов на один лишь маркетинг.

5 53 6 5994 09.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О свободе слова поговорим, когда Путина заблокируют в «ВК» Хочется сказать: направьте такую же энергию на то, чтобы что-то изменилось у нас в России. И успокойтесь уже за свободу слова и прочие свободы в США…

5 86 6 10022 10.01
Блоги

Светлана Тихановская – о новой Конституции и сроках ее принятия Лукашенко очень старается убедить нас, будто Беларусь с ним может вернуться к какой-то спокойной и процветающей жизни. Так он пытается продать нам стабильность с удавкой на шее…

5 97 6 12415 10.01
Блоги

Дональд Трамп: Я не пойду на инаугурацию Байдена Об этом действующий президент США написал в Твиттере…

5 146 6 19454 08.01
Голосование
5 112 6 15130 05.01
Голосование
США остаются главной демократией в мире?
5 80 6 10851 10.01
Блоги

+ Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка»...

5 45 6 6454 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 397 6 59977 04.01
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Страна ментальных мутантов, гл.125 Вынося ногами вперёд аккаунты Трампа, хозяева сети никаких законов не нарушали. А мотивация подобной процедуры могла быть абсолютно любой. Не нравится? — можно попробовать оспорить в суде…

5 102 6 15629 10.01
Новости

фото: Климентьев Михаил / ТАСС Владимир Путин появился на Рождественской службе в храме без маски и перчаток Владимир Путин на улице подходит к священнослужителю, длинное крепкое рукопожатие – оба без перчаток…

5 40 6 46253

Популярное за неделю

Новости

Зачисление наличными на счет суммы в 600 тысяч рублей и выше с этого дня привлечет внимание Росфинмониторинга Отслеживать будут и случаи снятия такой суммы в банкоматах и кассах банка…

5 27 6 90644
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Они всегда в своей риторике прикрываются демагогией о неизбежном разрушении страны. Вот исчезнут они – и не будет страны, воцарится хаос, безнадега, погаснут огни, иссякнет электричество, вода и всё вымрет…

5 53 6 92634 06.01
#слушать 52:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 112 6 15140 05.01
Блоги

Василий Головнин журналист, Токио

Ким Чен Ын выступил с беспрецедентным признанием Ситуация в КНДР действительно очень тяжёлая и из-за международных санкций, и из-за закрытия границ в связи с пандемией…

5 109 6 218332 06.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

Сколько денег потеряли работающие пенсионеры Такая вот социальная политика получается: дадут миллиарды рублей, пусть десятки, даже сотни в виде пособий на детей и т.п., а лишат триллионов рублей…

5 133 6 143657 08.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8941702
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4761333

Сегодня в эфире