Руководство полиции США и пожарной службы проверяет своих сотрудников на предмет участия в захвате Капитолия

На время расследования подозреваемые отправлены в административные отпуска. В полицейских управлениях добавляют, что их сотрудники могли там находиться во внеслужебное время, передает агентство Reuters. Полицейское руководство подчеркивает, что поддерживает право на свободу слова и собраний для своих подчиненных, однако не оправдывает нарушения закона, которые произошли в минувшую среду. В результате нападения на Капитолий погибли 5 человек, в том числе офицер полиции.
2021-01-11T01:06:10+03:00
2021-01-11T01:06:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2771778-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 11 января 2021
Загрузка комментариев...