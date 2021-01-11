Руководство полиции США и пожарной службы проверяет своих сотрудников на предмет участия в захвате Капитолия

На время расследования подозреваемые отправлены в административные отпуска. В полицейских управлениях добавляют, что их сотрудники могли там находиться во внеслужебное время, передает агентство Reuters. Полицейское руководство подчеркивает, что поддерживает право на свободу слова и собраний для своих подчиненных, однако не оправдывает нарушения закона, которые произошли в минувшую среду. В результате нападения на Капитолий погибли 5 человек, в том числе офицер полиции.