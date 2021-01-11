Головинский суд Москвы должен вынести сегодня приговор по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Его обвиняют в попытке поджога офиса партии «Единая Россия» на севере столицы. На прениях сторон прокуратура потребовала для него шести лет лишения свободы. Сам Мифтахов вины не признает. Почти два года он находится за решеткой. В его поддержку проходят пикеты, также в защиту Мифтахова высказывались представители как российского, так и международного научных сообществ.