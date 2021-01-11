Ряд стран с сегодняшнего дня ужесточают ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

Финляндия с сегодняшнего дня приостановит авиасообщение с Великобританией и ЮАР. Это решение связано с появлением там новых мутаций коронавируса. В стране уже известно несколько десятков случая заражениями этими штаммами. Ученые считают, что скорость их распространения значительно выше. В Греции сегодня истекал срок всеобщего карантина, но власти решили его продлить еще на неделю. В стране будут закрыты большинство магазинов и организаций сферы услуг. В Германии жителям регионов с высокими темпами прироста заболевших теперь можно передвигаться только в радиусе 15 километров от места проживания.

Власти Малайзии намерены вернуть режим социально-экономических ограничений на фоне роста числа инфицированных. Детали плана пока неизвестны – их объявит глава правительств по итогам специального совещания национального совета безопасности. Речь может идти об

ограничении передвижение между городами и штатами.

Всего в мире за время эпидемии коронавирус выявили у 90 миллионов человек.