Норильский городской суд проведёт сегодня слушание по делу о разливе нефти одним из предприятий «Норникеля»

Ранее в организации выступали за прекращение этого разбирательства.

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» собирается обжаловать штраф от Росрыболовства в 150 тысяч рублей. Его выписали после аварии на теплоэлектроцентрали в районе Норильска 29-ого мая, в результате которой произошла одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в этой зоне. В реку Далдыкан тогда попало более 21-ой тонны дизельного топлива. Эксперты называли это событие экологической катастрофой.

Енисейское территориальное управление Федерального агентства по Рыболовству постановило, что в этой аварии виновны сотрудники НТЭК. Протоколы выписали по административным статьям о несоблюдении требования к сохранению водных энергетических ресурсов и о нарушении правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира.

В НТЭК с этим решением не согласны. В дочерней структуре «Норникеля» требовали полностью остановить производство по делу и отменить постановление Росрыболовства.

Ранее в Норильском городском суде уже рассматривали жалобу организации на другой подобный штраф, тогда его отменять не стали.

По оценке Росприроднадзора ущерб от той аварии составил примерно 148 миллиардов рублей. В «Норникеле» с этим также не согласны, по его подсчётам сумма не превышает и 22-ух миллиардов.