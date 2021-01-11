Головинский суд Москвы сегодня вынесет приговор Азату Мифтахову

Аспирант МГУ вину в хулиганстве по делу о разбитом окне в офисе единороссов и брошенной туда дымовой шашки не признаёт.

Прокурор запросил для Азата Мифтахова шесть лет колонии общего режима. Математик по версии обвинения участвовал в акции анархистов, которые бросили дымовую шашку в офис отделения Единой России в столичном районе Ховрино три года назад. По версии СК, аспирант МГУ передал ее Алексею Кобаидзе, который затем бросил её в помещение. Математик как уверяет сторона обвинения стоял возле здания и наблюдал за обстановкой, чтобы предупредить других участников в случае опасности. Обвинение против Мифтахова в основном строится на показаниях засекреченного свидетеля. Следствию он сказал, что опознал аспиранта МГУ цитата «по выразительным бровям». Год назад свидетель умер, не успел подтвердить показания в суде. Мифтахов в последнем слове назвал себя активистом анарходвижения и поблагодарил всех за поддержку. Вину не признал. В СИЗО он провёл почти два года. Сначала его задержали по подозрению в изготовлении бомбы, но быстро отпустили. По словам аспиранта, во время задержания его били и пытали в полиции Балашихи. Более двух тысяч математиков и других ученых со всего мира требуют оправдать Мифтахова.

Других фигурантов дела о поджоге офиса единороссов Елену Горбань и Андрея Ейкина прокурор попросил наказать условно. Кобаидзе, по версии обвинения бросивший дымовую шашку, уехал из России до задержания.