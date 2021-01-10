Международный аэропорт Мадрида, парализованный из-за снегопада, готов частично возобновить свою деятельность

Международный аэропорт Мадрида, парализованный из-за сильнейшего снегопада, готов частично возобновить свою деятельность. Как сообщил министр транспорта страны, расчищены две взлетно-посадочные полосы и сейчас самолеты уже могут вылетать. Полное открытие воздушной гавани будет постепенным.
2021-01-10T23:05:57+03:00
2021-01-10T23:05:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 10 января 2021
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