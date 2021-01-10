Международный аэропорт Мадрида, парализованный из-за снегопада, готов частично возобновить свою деятельность

Международный аэропорт Мадрида, парализованный из-за сильнейшего снегопада, готов частично возобновить свою деятельность. Как сообщил министр транспорта страны, расчищены две взлетно-посадочные полосы и сейчас самолеты уже могут вылетать. Полное открытие воздушной гавани будет постепенным.