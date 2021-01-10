Bloomberg: Трамп уверен, что вице-президент Майк Пенс не станет отстранять его от власти при помощи 25-й поправки

Дональд Трамп уверен, что вице-президент Майк Пенс не станет отстранять его от власти при помощи 25-й поправки к конституции. Об этом сообщают источники агентства Bloomberg.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американский вице-президент не исключил вариант воспользоваться 25-й поправкой, которая позволила бы ему и большинству членов кабинета отрешить Трампа от власти.