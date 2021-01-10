В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны, ученые пока не знают, является ли новый штамм более заразным или опасным для здоровья. При этом медики видят в нем сходство с вариантами коронавируса, выявленными в Великобритании и ЮАР.
2021-01-10T23:03:05+03:00
2021-01-10T23:03:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 10 января 2021
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