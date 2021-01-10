В России выявлен первый случай заражения т.н. «британским штаммом» коронавируса

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый вид вируса обнаружен у гражданина России, прибывшего из Великобритании. По словам Поповой, тесты на COVID-19, используемые в России, обнаруживают «британский» штамм вируса, а российские вакцины эффективно защищают от него. Попова подчеркнула, что новый штамм не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен. О новой мутации коронавируса, появившейся в Великобритании стало известно в середине декабря.