Александр Большунов стал первым российским лыжником, кому удалось дважды победить в многодневке «Тур де Ски»

Правда, его основной соперник Йоханнес Клебо вместе со всей сборной Норвегии из-за пандемии отказался от участия в соревнованиях.

В женской части соревнований Россиянка Юлия Ступак заняла второе место.

«Тур де Ски» проходил с 1 по 10 января.