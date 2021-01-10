Побеждающий на досрочных выборах Садыр Жапаров заверил, что Россия является основным стратегическим союзником Киргизии

Побеждающий на досрочных президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров заверил, что Россия является основным стратегическим союзником республики. По результатам сегодняшнего голосования, Жапаров набирает более 79% голосов избирателей. В своей политической программе он обещал изменить конституцию в части укрепления института президента и вернуться к выборам депутатов парламента по одномандатным округам вместо партийной системы.

Президентскую форму правления сегодня на референдуме в Киргизии поддержали и 80 процентов избирателей.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что сегодняшние президентские выборы вряд ли принесут Киргизии спокойствие. В интервью «Эху Москвы» он объяснил, что это голосование, а также референдум о форме правления в стране не станут достаточно прочной основой для внедрения демократических норм.

Досрочные президентские выборы в Киргизии назначили после того, как предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков в октябре прошлого года ушел в отставку после беспорядков и протестов, вызванных предполагаемыми фальсификациями на парламентских выборах. Жапаров до октябрьских протестов отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих его отпустили из СИЗО, и уже на следующий день парламент назначил его премьер-министром. После отставки Жээнбекова Жапаров стал и. о. президента.