В России выявлен первый случай заражения т.н. «британским штаммом» коронавируса

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новый вид вируса обнаружен у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Попова заверила, что российские специалисты знают, как противостоять новому штамму.

Новый штамм начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычных вариантов коронавируса. «Британский штамм» выявили уже в более 40 странах. Ученые и фармацевтические компании заявляли, что пока нет оснований полагать, что антикоронавирусные вакцины не будут действовать на новый штамм.