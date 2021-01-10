Сборная России по биатлону прервала безмедальную серию на этапах Кубка Мира

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету 4 по 6 километров в немецком Оберхофе. Биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» не скрывал своей радости от победы.
Второе место – у норвежской команды.
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Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету 4 по 6 километров в немецком Оберхофе. Биатлонист Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» не скрывал своей радости от победы.
Второе место – у норвежской команды.
В США произошел антидемократический государственный переворот Заблокированный информационно, каждое слово Трампа в этих условиях становится особенно ценным. Этого слова сторонники ждут, а противники очень боятся. Какими будут эти слова я не знаю. Но я точно знаю, что двух слов особенно боятся его противники…