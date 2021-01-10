«Си-би-эс»: Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях

Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщил телеканал «Си-би-эс» со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации. Ожидается, что глава государства подвергнет критике компании за их решение. При этом, как сообщили источники канала, администрация США намерена «благополучно переждать» оставшиеся 10 дней до инаугурации Джо Байдена.
2021-01-10T21:03:19+03:00
2021-01-10T21:03:23+03:00
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21:03, 10 января 2021
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