«Си-би-эс»: Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях

Дональд Трамп в понедельник выступит с заявлением по поводу блокировки своих аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщил телеканал «Си-би-эс» со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации. Ожидается, что глава государства подвергнет критике компании за их решение. При этом, как сообщили источники канала, администрация США намерена «благополучно переждать» оставшиеся 10 дней до инаугурации Джо Байдена.