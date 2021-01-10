Побеждающий на досрочных выборах Садыр Жапаров заверил, что Россия является основным стратегическим союзником Киргизии

Побеждающий на досрочных президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров заверил, что Россия является основным стратегическим союзником республики. По результатам сегодняшнего голосования, Жапаров набирает более 79% голосов избирателей. В своей политической программе он обещал изменить конституцию в части укрепления института президента и вернуться к выборам депутатов парламента по одномандатным округам вместо партийной системы. Президентскую форму правления сегодня на референдуме в Киргизии поддержали 80 процентов избирателей. Жапаров также заявил, что политические реформы в Киргизии должны завершиться до 1 июня.