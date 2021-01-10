Российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на ЧМ в Оберстдорфе будут выступать под флагом FIS

Российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на предстоящем чемпионате мира в Оберстдорфе будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта и названием «Национальные атлеты России». Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она особо отметила, что на церемонии награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн Международной лыжной федерации. В связи с санкциями WADA российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.