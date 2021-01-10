Власти Москвы отказались согласовать традиционное антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Власти Москвы отказались согласовать традиционное антифашистское шествие 19 января памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как рассказал «МБХ медиа» один из организаторов акции Павел Кудюкин, отказ мотивирован противоковидными ограничениями. По его словам, организаторы будут искать другой формат акции. Маркелов и Бабурова были убиты в Москве на Пречистенке 19 января 2009 года членами неонацистской группировки БОРН.
2021-01-10T20:35:09+03:00
2021-01-10T20:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 10 января 2021
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