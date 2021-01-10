Власти Москвы отказались согласовать традиционное антифашистское шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Власти Москвы отказались согласовать традиционное антифашистское шествие 19 января памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как рассказал «МБХ медиа» один из организаторов акции Павел Кудюкин, отказ мотивирован противоковидными ограничениями. По его словам, организаторы будут искать другой формат акции. Маркелов и Бабурова были убиты в Москве на Пречистенке 19 января 2009 года членами неонацистской группировки БОРН.