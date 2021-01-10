Садыр Жапаров заявил, что политическая реформа в Киргизии должна закончиться до 1 июня

Побеждающий на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров заявил, что политическая реформа в стране должна закончиться до 1 июня. Он также пообещал вывести Киргизию из кризиса в течение 2-3 лет и заверил, что не допустит политических гонений, но и не будет укрывать тех, кто нарушил закон. Сапаров также заявил, что Россия останется главным стратегическим союзником Киргизии.
2021-01-10T20:34:25+03:00
2021-01-10T20:34:25+03:00
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20:34, 10 января 2021
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