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20:34, 10 января 2021

Садыр Жапаров заявил, что политическая реформа в Киргизии должна закончиться до 1 июня

Побеждающий на президентских выборах в Киргизии Садыр Жапаров заявил, что политическая реформа в стране должна закончиться до 1 июня. Он также пообещал вывести Киргизию из кризиса в течение 2-3 лет и заверил, что не допустит политических гонений, но и не будет укрывать тех, кто нарушил закон. Сапаров также заявил, что Россия останется главным стратегическим союзником Киргизии.



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