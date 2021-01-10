Т.н. «британский штамм» коронавируса проник в Россию

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, его выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Эта разновидность коронавируса, по данным ВОЗ, распространяется значительно быстрее прежнего варианта, но заражение происходит теми же путями. Новый штамм впервые был обнаружен в декабре в Великобритании.

