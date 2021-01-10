The Washington Post: Трамп и Кушнер призывают своих союзников в Конгрессе препятствовать возможному импичменту

Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер призывают своих союзников в Конгрессе препятствовать возможному импичменту, раскритиковав это предложение в соцсетях. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Принесет ли это успех, неясно, — отмечает издание, — поскольку сейчас в основном звучат призывы демократов к отстранении главы государства от должности.