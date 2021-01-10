Politico: Близкое окружение Трампа считает, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024

По сведениям издания Politico, близкое окружение Дональда Трампа считает, что он не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Источники газеты сообщают, что он начал отказываться от этой идеи. В качестве причины они называют необходимость опубликовать дополнительную финансовую документацию, которая сделает Трампа уязвимым для продолжающихся уголовных и гражданских расследований и судебных исков. При этом однопартийцы главы Белого дома уверены, что Трамп и далее может иронизировать на эту тему.