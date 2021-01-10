Победу на президентских выборах в Киргизии одерживает Садыр Жапаров

По данным ЦИК республики, после обработки 96% бюллетеней Жапаров набирает 79% голосов. У ближайшего из 16-ти его соперников — менее 7%.

Параллельно с выборами президента в стране проводился референдум, на котором жители Киргизии делали выбор между президентской и парламентской республикой. Более 80% поддержали президентскую форму правления.

Выборы президента Киргизии были досрочными — их объявили после того, как предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков в октябре прошлого года ушел в отставку после беспорядков и протестов, вызванных предполагаемыми фальсификациями на парламентских выборах.

Жапаров до октябрьских протестов отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих его отпустили из СИЗО, и уже на следующий день парламент назначил его премьер-министром. После отставки Жээнбекова Жапаров стал и. о. президента.