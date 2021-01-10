Американское математическое сообщество призывает председателя Головинского суда освободить аспиранта МГУ Мифтахова

Американское математическое сообщество призывает председателя Головинского суда Андрея Мохова освободить аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Он находится под стражей почти два года по делу о нападении на офис партии «Единая Россия» в Москве в январе 2018 года. Приговор ему должны вынести завтра. Прокуратура потребовала для него 6 лет лишения свободы, заявив, что он является членом экстремистской организации, которая «ставит своей целью насильственную смену власти по сценариям цветных революций». Мифтахов вины не признаёт.

В заявлении математического сообщества, как пишет Новая газета, выражается надежда, что перспективный математик будет освобожден и сможет продолжить учебу. В противном случае ученые грозят бойкотировать Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге в 2022 году.