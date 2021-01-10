Избиратели Киргизии проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране

По данным республиканского ЦИКа, за это проголосовали более 80% избирателей. Явка на референдуме составили 33 процента.

Что касается президентских выборов, которые проходили одновременно с референдумом, то по данным ЦИК, на них с большим отрывом с 79-ю процентами побеждает Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Явка на выборах президента Киргизии превысила 38% Помимо Жапарова, на пост президента претендовали 16 кандидатов.