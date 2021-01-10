Власти Мадрида обсуждают возможность объявить город зоной бедствия

Чиновники не могут справиться с снегопадом.

Сильная снежная буря привела к тому, что уже второй день подряд в испанской столице не могут открыться многие кафе, магазины, бары, парикмахерские. Остановлены работа аэропорта и железнодорожное сообщение. Из-за сугробов и льда значительная часть города парализована. Учитывая произошедшее, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда объявил, что чиновники не исключают, что попросят федеральные власти объявить столицу зоной катастрофического бедствия.

Испанская газета El Pais писала, что снег фактически заблокировал дороги в городе, и проехать зачастую не могут даже экстренные службы. Ситуацию усложняет то, что у многих жителей столицы не было зимних шин, что привело к многочисленным автоавариям. Издание отмечает, что с отсутствием необходимого для таких ситуаций инвентаря столкнулись и в пожарной службе.

Тем временем в социальных сетях появились сотни снимков и видео, на которых заметно, что многие жители Мадрида попробовали получить удовольствие от заснеженных улиц. Одни посдери города катаются на лыжах или санях, запряженных собаками, другие лепят фигуры из снега. Также несколько раз люди собирались на бои снежками с участием десятков человек, однако полиция такие массовые собрания старается пресекать.



Снегопад в Мадриде начался в пятницу и закончился только сегодня. Высота снежного покрова в испанской столице превышает 50 сантиметров.