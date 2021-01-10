Количество петербуржцев, получивших вакцину от коронавируса, не достигло даже полпроцента

Городские власти отчитались о ходе прививочной компании.

За время новогодних праздников прививку от коронавируса в Петербурге получили почти 7 тысяч человек. Об этом сообщили в персс службе вице-губернатора Олега Эргашева. За все время прививочной кампании, которая стартовала 15 декабря, вакцинировали 13000 петербуржцев. Это примерно 0,2% от всех жителей города.

Всего в город на Неве доставили 22,5 тысячи доз препарата, в январе обещают привезти еще почти 90 тысяч. Стоит отметить, что людей, которые прошли весь цикл, то есть получили еще и второй компонент вакцины, совсем мало – всего 384. Прививку в Северной столице в настоящее время получают медики, социальные работники, учителя, сотрудники силовых структур, а также представители СМИ и петербуржцы старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

Согласно официальной статистике, в городе сейчас болеют коронавирусом более 100 000 человек, скончались более 8000, каждый день выявляют более 3000 случаев заражения.

Мэр Москвы Сергей Собянин перед новым годом объявлял что в столице прививку сделали 50 000 человек.