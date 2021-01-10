Российский лыжник Спицов одержал победу в масс-старте на 10 километров в рамках многодневной «Тур де Ски» в Италии

Российский лыжник Денис Спицов одержал победу в масс-старте на 10 километров в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Италии. Вторым к финишу пришел еще один россиянин — Александр Большунов, ставший победителем общего зачета многодневки. Замкнул тройку лучших француз Морис Манифика.