Российский лыжник Спицов одержал победу в масс-старте на 10 километров в рамках многодневной «Тур де Ски» в Италии

Российский лыжник Денис Спицов одержал победу в масс-старте на 10 километров в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Италии. Вторым к финишу пришел еще один россиянин — Александр Большунов, ставший победителем общего зачета многодневки. Замкнул тройку лучших француз Морис Манифика.
2021-01-10T18:34:32+03:00
2021-01-10T18:34:32+03:00
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18:34, 10 января 2021
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