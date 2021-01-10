Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов по версии Bloomberg

Таким образом Маск упрочил свой статус самого богатого человека в мире. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса Bloomberg оценивает в 186 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс, который занимает третью строчку в рейтинге, располагает состоянием в 134 миллиарда. Илон Маск возглавил Индекс миллиардеров Bloomberg 8 января. До этого на протяжении трех лет рейтинг богатейших людей мира возглавлял Джефф Безос.