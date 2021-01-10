Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов по версии Bloomberg

Таким образом Маск упрочил свой статус самого богатого человека в мире. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса Bloomberg оценивает в 186 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс, который занимает третью строчку в рейтинге, располагает состоянием в 134 миллиарда. Илон Маск возглавил Индекс миллиардеров Bloomberg 8 января. До этого на протяжении трех лет рейтинг богатейших людей мира возглавлял Джефф Безос.
2021-01-10T18:33:32+03:00
2021-01-10T18:33:32+03:00
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18:33, 10 января 2021
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