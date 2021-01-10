В Кабардино-Балкарии задержаны подозреваемые в мошенничестве на 120 млн рублей

Ими оказались четыре жительницы республики. Все они помещены в следственный изолятор. Ранее с жалобами на них обратились около 600 жителей КБР.

Ранее в социальных сетях получила большой резонанс тема вовлечения жителей республики в финансовую пирамиду. Как предполагается, с лета 2020 года граждан призывали вкладывать деньги в некий инвестиционный проект. Деньги перечислялись на банковские карты десятками тысяч рублей, но потом не возвращались: обещанные проценты не выплачивались, вложенные средства были утрачены.