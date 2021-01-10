Более 80% избирателей Киргизии проголосовали на референдуме за президентскую форму правления в стране

Об этом на основании данных с 90% избирательных участков сообщает ЦИК республики.

Что касается президентских выборов, которые проходили одновременно с референдумом, то по данным ЦИК, на них после обработки более 90 процентов бюллетеней с 79-ю процентами голосов избирателей побеждает Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков.

Сам Жапаров заявил, что надеется на долгосрочное и серьезное партнерство с Россией.

Как сообщили в ЦИК республики, серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.